Son dakika... Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delil niteliğindedir" - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. (3)

"(İfade almak amacıyla düzenlenen yakalama emirleri) Vatandaşımıza güven esastır ilkesi gereğince taahhütle serbest kalma imkanı getirilmiştir"

"Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır. Kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delil niteliğindedir"

"(4. Yargı Paketi) Hali hazırda Cumhuriyet Savcılıkları tarafından düzenlenen iddianameler sadece sanıklara tebliğ edilmektedir. Artık iddianameler duruşma öncesinde mağdur veya şikayetçiye de gönderilecektir"