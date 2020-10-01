Bakanlıktan Sultanbeyli'deki görüntülerle ilgili açıklama - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu görüntülere istinaden derhal İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz inceleme yapmış, aile ve çocuklar ile görüşme sağlamıştır. Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı dün itibariyle alınmıştır. Çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için İl Müdürlüğümüz konuyu takibe devam edecektir"