Son dakika haberi: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti - Son Dakika

İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:40

Kaynak: DHA

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