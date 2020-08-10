Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA İSTEYEN 2 DEĞNEKÇİ GÖZALTINA ALINDI
Gelen son dakika haberlerine göre BAKIRKÖY'DE BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA İSTEYEN 2 DEĞNEKÇİ GÖZALTINA ALINDI Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.
BAKIRKÖY'DE BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA İSTEYEN 2 DEĞNEKÇİ GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.
BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA
Bakırköy'de boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor. Görüntülerin basında yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu değnekçilik yaptığı belirlenen Savaş Ç. ve Nabijon E. yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Ç.'nin 13'ü korsan otoparkçılık olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
2 şüpheli hakkında Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten işlem yapıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 01:31
Kaynak: DHA
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