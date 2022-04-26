Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

26.04.2022 11:58

Son dakika haberi: Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Bakırköy Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet bariyerlere çarptı.

Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bakırköy Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edip Payzayönetimindeki 34 UK 9770 plakalı bir motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Payza 50 metre öteye savrulurken, motosiklet ise yaklaşık yüz metre ileriye sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu Payza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Payza, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde trafik bir süre tek şeritten yönlendirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

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Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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