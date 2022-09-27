İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI, CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba yönelik silahlı saldırıda ölen Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 01.30 sıralarında acil girişi önünde bekleyen bir gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişilerin Avcılar Cihangir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Emir N.'nin yakınları olduğu öğrenildi. Otomobille gelen kişilerin hastane önünde bekleyen gruba silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybederken Ali K. yaralandı.

Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bir kız çocuğu babası Gamsızoğlu'nun eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Gamsızoğlu için yarın cenaze töreni düzenlenecek.