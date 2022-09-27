İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI, CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI, CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI

27.09.2022 17:08

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba yönelik silahlı saldırıda ölen Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba yönelik silahlı saldırıda ölen Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 01.30 sıralarında acil girişi önünde bekleyen bir gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişilerin Avcılar Cihangir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Emir N.'nin yakınları olduğu öğrenildi. Otomobille gelen kişilerin hastane önünde bekleyen gruba silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybederken Ali K. yaralandı.

Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bir kız çocuğu babası Gamsızoğlu'nun eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Gamsızoğlu için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI, CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI, CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika
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