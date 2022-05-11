AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülerek tekme tokat dövülen şahıs gözaltına alınıp serbest bırakıldı - Son Dakika

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir alışveriş merkezinde 9 Mayıs akşamı meydana gelen olayda Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M, bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürüldü.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Çevredekiler tarafından fark edilen şahıs, AVM'deki diğer insanlar tarafından darbedilmeye başlandı. Her geçen saniye giderek artan kalabalığın ortasında kalan şahıs, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, tarafından gözaltına alınan A.A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.