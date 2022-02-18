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Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

18.02.2022 15:57
Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri: BAKIRKÖY'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

Bakırköy'de geçtiğimiz Pazar gecesi bir oto galeride çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede Sarallar adı verilen suç örgütü üyeleri arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8  ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
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Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi

Sarallar, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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