Son dakika... BAKIRKÖY'DEKİ CİNAYET... SANIĞA CEZA VERİLMEDİ, MAHKEME BAŞKANI KARARA ŞERH KOYDU - Son Dakika

BAKIRKÖY'de 29 Nisan 2019'da iş yerinde ölü bulunan Mıhyettin A.'yı (64) 8 yerinden bıçakladığı iddiasıyla "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan A.'nın (20) davasında karar çıktı. Mahkeme, önceki duruşmalarda kendisine tecavüz edildiği için cinayet işlediğini öne süren Serkan A. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme başkanı da karara şerh koydu.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Serkan A. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı sanığın çelişkili beyanları olduğunu belirterek "Sanık emniyet ifadesinde cinsel saldırıya uğradığına dair beyanda bulunmamıştır. Bambaşka bir kurgu ile mahkemenizin karşısına çıkmıştır." dedi. Müşteki avukatı, sanığın haksız tahrik indirimleri uygulanmadan "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkil maktulü daha önceden tanımaz, aralarında herhangi bir husumet yoktur. Birlikte maktule ait depoya gidilmiş, daha sonra bu olaylar gerçekleşmiştir. Otopsi raporunda gözden kaçan bir husus ki maktulün kanında cinsel güç artırıcı ilaca rastlanmıştır. Vücudun üst kısmı çıplaktır. Bu hususlar ve maktulün olay yerinden kaçarak uzaklaşması kendisine yönelik bir saldırı olduğunu göstermektedir." şeklinde beyanda bulundu.Sanık avukatı alınan bir raporda müvekkilinin zeka seviyesinin 60 IQ olduğunu, bu seviyenin de düşük zeka geriliği olarak tanımlanan bir seviye olduğunu öne sürerek "Cinsel saldırının olması için illa fiili livatların gerçekleşmesi gerekmez. Dokunma yolu ile de cinsel saldırı gerçekleşebilir. Maktul ilk olarak yaralanmış, ambulans çağırmış aradan yaklaşık 40 dakika geçtikten sonra hayatını kaybetmiştir. Lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

PİŞMANIMSon sözü sorulan sanık Serkan A. ise "Pişmanım, avukatımın beyanlarını tekrarlıyorum" dedi.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serkan A.'nın cinsel dokunulmazlığına karşı yöneltilmiş mevcut bir saldırıyı o anki hal ve koşullara göre def etmek amacıyla gerçekleştirdiğini kararında belirtti. Sanığın eyleminde meşru müdafaanın bir hakka yönelmiş haksız saldırı ve savunmanın zorunluluğu şartlarının oluşturduğunu değerlendiren heyet, sanığın hedef aldığı bölgeler itibariyle savunmasının ölçüsünde sınırı aştığını kabul ederek bu hususun mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan kaynaklandığını anlaşıldığını değerlendirdi. Heyet, "Kasten adam öldürme" suçundan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.Heyet, "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçundan yargılanan sanık Serkan A.'nın da beraatine hükmetti.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDUMahkeme Başkanı Hasan Arı, sanık hakkında verilen ceza verilmesine yer olmadığına ve beraat kararına muhalefet şerhi koydu. Başkan Arı, şerh kararında "Sanık savunmasına, tanık beyanlarına, toplanan delillere ve olayın oluşuna göre sanığın eyleminin ağır ve yoğun tahrik altında 'Kasten adam öldürme' suçu olduğunu düşündüğümden sanık hakkında meşru müdafaada sınırların aşılması suretiyle ceza verilmesine yer olmadığı, şeklindeki karara katılmıyorum" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİZuhuratbaba Mahallesi'nde 64 yaşındaki Mıhyettin A. 29 Nisan 2019'da iş yerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, 19 yaşındaki Serkan A.'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığını tespit ederek gözaltına almıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Mıhyettin A.'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Serkan A.'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve "Bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.Tutuklu yargılandığı ilk duruşmada savunma yapan Serkan A. ise, Mıhyettin A.'nın kendisini eşya taşıma bahanesiyle iş yerine çağırdığını, kafasına odunla vurarak kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek bu nedenle de bıçakladığını söylemişti. Serkan A.'nın avukatı müvekkilinin zihinsel engelli olduğunu da öne sürmüştü.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise sanığın zihinsel engeli olup olmadığına dair alınan Adli Tıp Kurumu raporuna da değinerek, sanık Serkan A.'nın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin tespit edilmediğini ifade etmişti. Tüm delillerin incelendiği takdirde sanığın haksız tahrik altında eylemi işlediğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden savcı, eylemin meşru müdafaa sınırlarını aştığını da kaydetmişti. Savcı sanık Serkan A.'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını mütalaasında talep etmişti.

- İstanbul