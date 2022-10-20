Son dakika haberi! Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü

20.10.2022 01:08

Son dakika haberler... Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü Bakırköy E-5 Kara Yolu'nda makas atarak ilerleyen aracın iki arabaya ve bariyerlere çarparak yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü

İSTANBUL - Bakırköy E-5 Kara Yolu'nda makas atarak ilerleyen aracın iki arabaya ve bariyerlere çarparak yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EPL 273 plakalı araç yolda makas atarak ilerlediği sırada 34 SR 3765 ve 34 CCN 940 plakalı araçların arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
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Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü - Son Dakika

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