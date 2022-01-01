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Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı

01.01.2022 10:22

Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra takla attı Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı Bakırköy İncirli E5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca...

Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra takla attı

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bakırköy İncirli E5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra takla attı. Feci kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza yeni yılın ilk gününde Bakırköy İncirli E5 Karayolu'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Çataloğlu idaresindeki 34 DJM 188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Öner Çoşkun idaresindeki 34 LOZ 23 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 DJM 188 plakalı araç takla attı. Feci kazada Uğur Çataloğlu ve yanındaki bir kişiyle diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü.

Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı
Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı
Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı

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Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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