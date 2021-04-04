Son dakika haberi: Bakırköy sahilde ekipler denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

Bakırköy sahilde ekipler denetim gerçekleştirdi
İSTANBUL - Bakırköy de polis ekipleri kısıtlamanın son gününde sahilde denetim gerçekleştirdi. Ekipler park halinde bulunan araçlara uyarılarda bulundu.
Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artış gösterirken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde denetimlerini sıklaştırdı. Bakırköy sahilde ekipler, izinsiz sokağa çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bölgeyi baştan sona kontrol ederken, sahilde kimsenin olmadığı görüldü. Polis ekipleri ayrıca, sahilde izni olmayan park halindeki araçlara yönelik uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
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