Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi

03.03.2022 09:14

Son dakika haber: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildiİSTANBUL Bakırköy'de bir dernek ile Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında, kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulanırken, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi

İSTANBUL Bakırköy'de bir dernek ile Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında, kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulanırken, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı belirlenmesi üzerine, polis ekipleri tarafından derneğe baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler, derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kumar oynayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Dernek içerisinde yapılan aramalarda 66 deste oyun kartı, 105 adet oyun pulu ve 100 adet dernek kartı ele geçirildi. Öte yandan Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerine gerçekleştirilen denetimlerde, işyeri içerisinde 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyeri, faaliyetten men edilerek kapatıldı. Ekiplerin yaptığı baskında gözaltına alınan derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kıraathane işletmecisi M.C. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi
Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi
Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi

YORUMLAR
500
Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı İstanbul'da kumar denetimlerinde 100 kişiye cezai işlem uygulandı

Para Cezası, Zeytinlik, Bağcılar, Kumar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement