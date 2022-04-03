Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

03.04.2022 09:42

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü'de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

YORUMLAR
500
Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi

Azerbaycan, Patlama, Bakü, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 09:54:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement