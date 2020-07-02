Son dakika haberi: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 yılının ilk 6 ayında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacminin 2019'un aynı dönemine göre 3,7 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 yılının ilk 6 ayında Bakü-Tiflis- Kars demir yolu ile taşınan yük hacminin 2019'un aynı dönemine göre 3,7 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

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Aliyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile video konferansla üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun 2017'de hizmete girdiğini, bunun tarihi bir olay olduğunu belirtti.

Bu hatta "Demir İpek Yolu" denilmesinin tesadüf olmadığını ifade eden İlham Aliyev, "Bu proje kıtaları birbirine bağlıyor. Asya ile Avrupa arasında bulunan bir ülke olan Azerbaycan, Avrasya'daki nakliye ve lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunmaktadır. 2020 yılının ilk 6 ayında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi, 2019'un aynı dönemine göre 3,7 kat daha fazla" şeklinde bilgilendirme yaptı.

Aliyev, Lapis Lazuli güzergahının 2018'de Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile birleştirilmesinden sonra Afganistan'ın ticari yüklerinin Türkmenistan'a, oradan Azerbaycan'a, daha sonra ise batı yönünde taşınmaya başladığını kaydetti.

Gani, Berdimuhammedov ve Aliyev, başta ulaştırma olmak üzere 3 ülke arasındaki yatırım, ticaret, enerji güvenliği ve telekomünikasyon alanlarında iş birliklerinin geliştirilme olanaklarını da müzakere etti.

Azerbaycan, Bakü, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı - Son Dakika

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