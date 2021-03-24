Son dakika haberi! Diyarbakır takımları aynı grupta - Son Dakika

Son dakika haberi! Diyarbakır takımları aynı grupta

24.03.2021 00:58
Son dakika haberi! Diyarbakır takımları aynı grupta, System.String[]

Son dakika haberine göre Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu. TFF'nin son dakika kararıyla Bismil 1936Spor ve Silvan Belediyespor da lige alınınca Diyarbakır'ın bu ligdeki takım sayısı 6 oldu. Diyarbakırspor, Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor, Bismil 1936Spor ve Silvan Belediyespor 1. Grupta mücadele edecek. Bu grup sadece Diyarbakır takımlarından oluşacak.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları açıklandı. Korona virüs salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile Bölgesel Amatör Futbol Ligine katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak. 4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacak. 9 bölge birincisi TFF 3. Lige çıkma hakkı kazanacak.

2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lige 7 ve daha fazla takımla katılan illerin hangi grupta yer alacaklarının kuraları ve tüm grupların fikstür çekimi 26 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00'da İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılıp, TFF'nin youtube kanalından canlı yayınlanacak. - DİYARBAKIR

Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Diyarbakır takımları aynı grupta - Son Dakika Spor


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