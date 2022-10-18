Son dakika haberleri! BALAT'TA SİNEMACIYI SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 4 YIL HAPİS - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! BALAT'TA SİNEMACIYI SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 4 YIL HAPİS

18.10.2022 15:41

Son dakika haberi: BALAT'ta geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 suçtan toplamda 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi.

BALAT'ta geçtiğimiz yıl Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Recep Çetin hakkında, 2 suçtan toplamda 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Enes Kaya, "Bu ceza insanları daha fazla cesaretlendirecek, insanların suç örgütü kurmasını teşvik edecek. Hak ve hakkaniyeti bu yolda doğru yere götürmeyecek" dedi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Recep Çetin katılmadı. Müşteki Enes Kaya ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"2 YILDIR HAYATIMIZI KABUSA DÖNDÜRDÜ"

Duruşmada söz alan Enes Kaya, "Başından beri söylediğimiz gibi şahıslar tek kişi değil, çoklu olarak hareket etmiştir. Bununla ilgili 3 gün önce emniyet operasyonla 39 kişiyi gözaltına alınmıştır. Belirttiğim gibi vurulmama neden olan Recep Çetin'i tetikçi olarak kullanan, ardından emniyet tarafından alınan kişilerle yerimizi gasp eden suç örgütünün lideri Mesut Baraj'dır. 2 yıldır hayatımızı kabusa döndürdü. Maddi manevi sıkıntılar çekmekteyim. Şu an buraya gelirken de Recep Çetin'in arkadaşı Cihan isimli kişi tarafından görüntülü şekilde tehdit edildiğim için, polis korumasıyla duruşmaya geldim. Şüpheli başından beri yaptığı gibi hedefine ulaşacağını ve beni öldüreceğini söyledi. Recep Çetin bahçeli bir evde, sessiz bir ortamda bana video göndermiştir. Bu davanın sonuca ulaştırılacağına inanıyorum" dedi. Kaya'nın avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Recep Çetin'in 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından toplamda 4 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına hükmetti.

"BU CEZA İNSANLARI DAHA FAZLA CESARETLENDİRECEK"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Enes Kaya, "Başından beri hukuk mücadelesi verdik. Bir sonuç var, tabi ki bizim beklediğimiz sonuç değil. Güpegündüz öldürmeye kastı var burada. Hiç kimsenin kimseye yapmaması gerekiyor. Kimsenin bir başkasına ait olan yere, kaba tabirle 'çökmemesi' gerekiyor. Herkesin kendi işinde devam etmesi gerekiyor. Burada bir haksızlık, hukuksuzluk var. Avukatımla beraber karşısında durmaya alıştık, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz" dedi. Enes Kaya mahkeme kararını eleştirerek, "İnsanları daha fazla cesaretlendireceğini düşünüyorum. İnsanların suç örgütü kurmasını teşvik edecek. Hak ve hakkaniyeti bu yolda doğru yere götürmeyecek. Ama biliyoruz ki adaletin yanında bir de ilahi adalet var. Bunun sonuca ulaşacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Enes Kaya ile sanık Recep Çetin'in arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları belirtiliyor. Olayın yaşandığı 30 Temmuz 2021 günü saat 18.12 sıralarında şikayetçi Kaya'nın Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yürürken, sanığın da arkasından gittiği, elindeki silahla şikayetçinin arkasından ateş ettiği, geri dönerek kaçtığı anlatılıyor. Görüntülerde sanık Çetin'in, şikayetçi Kaya'ya ateş ederek yaraladığının net olarak tespit edildiği de ifade ediliyor. Sanık Recep Çetin'in 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

YORUMLAR
500
Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi Fatih'te sinemacı Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası verildi
Kaynak: DHA

Recep Çetin, Enes Kaya, Balat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BALAT'TA SİNEMACIYI SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 4 YIL HAPİS - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! BALAT'TA SİNEMACIYI SİLAHLA YARALAYAN SANIĞA 4 YIL HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement