Balıkçılar 'Vira bismillah' dedi, binlerce kişi sahilden el salladı

Havai fişek gösterileri ile limandan ayrılan tekneler havadan görüntülendi

Hüzünlü ailelerini kıyıda bırakan balıkçılar yeni sezonun heyecanını ile denize açıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Düzenlenen törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, balıkçılar ve balıkçı aileleri katıldı. Limanda tekneler hareket etmeden dualar okundu. Edilen duaların ardından balıkçılara Türk bayrağı hediye etti. Yapılan törenin ardından balıkçılar limandan ayrılmak için teknelerine bindi. Son hazırlıklarını yapan balıkçıları aileleri yalnız bırakmadı. Limana toplanan yüzlerce kişi, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla uğurladı.

"Gönül ister ki her şey bol bereketli olsun"

Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve yeni sezon için hazır olduklarını belirten Bekir Bora isimli reis, "2020-2021 balık sezonunda Karamürselli balıkçılar olarak sezon açıyoruz. Umutlar, beklentiler bitmez. Biz kazasız belasız av yapmayı diliyoruz. Bu işe emek verenler olarak inşallah kıyıdakilerin beklentilerini karşılarız. Neticede avcılık yapıyoruz rastgele. Gönül ister ki her şey bol bereketli olsun. Vatandaş ucuz balık yesin. Bol hamsi olacağını umut ediyoruz" dedi.

"Ayrılık oluyor, gurbetçilik yaşıyoruz"

Ailesinden ayrıldığı için duygusal olduğunu söyleyen Yasin Erdoğan isimli balıkçı ise, "Güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. İnşallah balık çok olur. Duygulanma oluyor. Ailelerimizi bırakıyoruz. Ayrılık oluyor, gurbeçtilik yaşıyoruz. Bunun için üzülüyor insan. Ne zaman döneceğimiz belli olmuyor. Ne zaman fırtına olur o zaman döneriz" diye konuştu.

"Kardeşim gidiyor, onun için duygulanıyorum"

Kardeşini uğurlayan Lütfiye Soykır isimli vatandaş ise duygulandığını belirterek, "Biraz duyguluyum. Allah bol kazançlar versin. Allah'a emanet olsunlar. Her sene yakınlarımızı gönderiyoruz. Kardeşim gidiyor. Onun için duygulanıyorum. 15-20 gün boyunca dönmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.