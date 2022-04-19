Son dakika haberi... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kente tarihi sokak kazandırıyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, Kazım Özalp Sokak'ta restorasyon ve sokak sağlıklaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla kent merkezine tarihi bir sokak kazandırılacak.

Çamlık Tepesi, Tarihi Şadırvan ve Saat Kulesi'nden Zağnos Paşa Camisi'ne kadar olan üst bölgeyi bütünleştirmeyi ve bu bölgenin tarihi dokusunu canlandırarak turizme kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaptığı çalışmalarla kentin çehresini değiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla yürüttüğü "Karesi İlçesi Kazım Özalp Sokak Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında metruk 8 yapının restorasyonunu yapıyor.

Kazım Özalp Sokak'ın yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında 30 binanın dış cephesi sağlıklaştırma çalışması yapılarak yenilenecek, bakım ve onarımdan geçirilecek.