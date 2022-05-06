Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu

06.05.2022 16:28
Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu

Son dakika haber: Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken, 2 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu

YORUMLAR
500

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement