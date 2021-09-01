Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş ve uyuşturucu uygulamalarında 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bigadiç, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 31.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 31/08/2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış ve 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 17,32 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 68 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR