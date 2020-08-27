Son dakika haberi... Balıkesir'de 27 kök kenevir ve 12 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışma ile 27 kök kenevir ve 12 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, Burhaniye İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Ö.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 27 kök kenevir bitkisi ve 12 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu ve Ö.A hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR