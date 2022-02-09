Üye Girişi
Son dakika haberi... Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vuran CHP'li Başkan tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vuran CHP'li Başkan tutuklandı

09.02.2022 22:12
Son dakika haberi... Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vuran CHP'li Başkan tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde silahla 3 kişiyi yaralayan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde silahla 3 kişiyi yaralayan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş., esnaf odası başkanlığına aday olmak istediği ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti. Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K., konuşmak için Umut Dinç'i Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ne çağırdı. Caddede bir araya gelen bu kişiler arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. ile arkadaşlarının Umut Dinç'e taşla saldırdığı iddia edildi. Dinç ise aracındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Ahmet Ş. ve arkadaşları Mehmet A. ile Ozan K.'yı yaraladı. Olayın ardından kaçan Umut Dinç bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ile Ozan K., tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A.'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Savaştepe, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vuran CHP'li Başkan tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:13 Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
22:07 Berlin'de yaşayan 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı! Önce hakaret edip sonra darbettiler
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 22:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vuran CHP'li Başkan tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement