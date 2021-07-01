Son dakika haberi! Balıkesir'de 31 şahsa 'huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda da 15 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Gönen, ve Kepsut ilçelerinde 30.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 3'ü şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah bu silahlara ait 7 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 21 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30.06.2021 tarihinde Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde yapılan 12 ayrı çalışmada, 15 şüpheli şahıs yakalandı, yakalanan şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 13,25 gram bonzai, 93,10 gram metamfetamin, 31 adet sentetik ecza hap, 2,31 gram esrar, 41 kök Hint keneviri, 3 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR