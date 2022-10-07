Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül , Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç , Edremit , Erdek , Gömeç , Gönen , İvrindi , Karesi , Kepsut , Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 57 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

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