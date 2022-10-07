Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

07.10.2022 16:48
Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 57 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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