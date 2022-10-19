Balıkesir haber | Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Balıkesir haber | Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

19.10.2022 14:50

Balıkesir yerel gündem haberine göre BALIKESİR'in Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı şehir içi yolcu minibüsü devrildi.

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı şehir içi yolcu minibüsü devrildi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde Eda Onak yönetimindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil, Yalçın Balık kontrolündeki 10 M 00082 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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Paşaalanı mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haber | Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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