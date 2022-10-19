Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde Eda Onak yönetimindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil, Yalçın Balık kontrolündeki 10 M 00082 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Paşaalanı mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir haber | Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.