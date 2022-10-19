Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ana cadde seyir halindeki yolcu minibüsünün ara sokaktan çıkan otomobilin çarpması sonucu devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | BALIKESİR'DE 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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