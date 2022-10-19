Son dakika haberi | BALIKESİR'DE 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haberi | BALIKESİR'DE 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

19.10.2022 22:11

Son dakika haber... BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, otomobilin çarptığı şehir içi yolcu minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, otomobilin çarptığı şehir içi yolcu minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi Eda Onak yönetimindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil, Yalçın Balık idaresindeki 10 M 00082 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak, devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ana cadde seyir halindeki yolcu minibüsünün ara sokaktan çıkan otomobilin çarpması sonucu devrildiği anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BALIKESİR'DE 9 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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