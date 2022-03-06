Son dakika haberi! Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü

06.03.2022 04:45
Son dakika haberi! Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden minibüse otomobiliyle çarpan 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyreden minibüse otomobiliyle çarpan 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan hayatını kaybetti.

Çanakkale- İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde Edremit Belediyesi'nin Akçay sorumlusu da olan Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Edremit Belediyesi, Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Balıkesir'de amatör futbol kulübü teknik direktörü trafik kazasında öldü - Son Dakika


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