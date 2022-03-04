Son dakika haberi | Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

04.03.2022 13:25
Son dakika haberi | Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınkum Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan D.Ş'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı duman kaplaması üzerine bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İtfaiye araçlarının merdivenlerini de kullanarak D.Ş'nin de arasında yer aldığı 6 apartman sakinini tahliye eden ekipler, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın çıkan dairedeki kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika


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