Son dakika haberi: Balıkesir'de atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Balıkesir'de atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü

12.10.2022 16:42
Son dakika haberi: Balıkesir'de atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de mobilya atölyesinde stajyer olarak çalışan bir öğrenci, devrilen suntaların kafasına çapması sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de mobilya atölyesinde stajyer olarak çalışan bir öğrenci, devrilen suntaların kafasına çapması sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Karesi ilçesinde bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle devrilen suntalar, iş yerinde stajyer olarak çalışan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi E.K'nin (17) kafasına çarptı.

E.K, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Öğrencinin cenazesi incelemenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında iş yeri sahibi K.I. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Balıkesir'de atölyede üzerine sunta devrilen stajyer öğrenci öldü - Son Dakika

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