Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü

19.04.2022 16:58
Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kavgada, bir kişi balta darbesiyle hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kavgada, bir kişi balta darbesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş (48) ile aralarında alacak ve devir işlemleri nedeniyle husumet bulunan spor salonu işletmecisi Kenan Y. (53) liman bölgesinde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş'in, beyzbol sopasıyla Kenan Y'ye saldırması üzerine Kenan Y'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Ateş'e hamle yaptı. Mustafa Ateş, aldığı darbeyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kenan ve Salih Y'yi gözaltına aldı.

Ateş'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü
Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü

YORUMLAR
500
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti Son dakika haber: Balıkesir'de ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü Son dakika haber: Balıkesir'de ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Mustafa Ateş, Altınoluk, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Balıkesir'de beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement