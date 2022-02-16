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Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

16.02.2022 14:07
Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 19 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 19 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hazal Alpyörük'ün öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Kadir M'nin (29), Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Kadir M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'ndeki bir evde dün Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir M. arasında tartışma çıkmıştı. Kadir M. tarafından evdeki bıçakla yaralandığını öne sürülen Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kaçan şüpheli polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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