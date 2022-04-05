Son dakika haberi... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

05.04.2022 17:14
Son dakika haberi... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haberi... DEAŞ Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

DEAŞ Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 15 ilde 31 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 28 kişi yakalanırken, 3 kişiyi yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden kimliği ve adresleri belirlenen 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi bulundukları adreslerde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR

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Cumhuriyet, Balıkesir, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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