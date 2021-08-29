Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçe kırsalındaki Büyükdağdere Mahallesi'nde, Akpınar mevkisinde seyreden Yusuf Özkan idaresindeki 10 AA 553 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, araçta bulunan Elif Özkan (70), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Yusuf Özkan ise çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktördeki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika