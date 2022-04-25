Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

25.04.2022 17:32
Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

A.V.Ö'nün kullandığı, römorku odun yüklü 10 H 2087 plakalı traktör, Altınoluk Mahallesi Seyir Yolu Tepesi Küp Gediği mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan yolcu G.N, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan G.N'nin cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

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Münir Karaloğlu, Balıkesir, Traktör, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika


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