Son dakika haberi: Balıkesir'de direğe çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak direğine çarpan kamyonetteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Ertaş Avcı idaresindeki 10 KK 964 plakalı kamyonet, Çanakkale- İzmir kara yolunun Güre Mahallesi İskele mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonetin şoför kabini ezildi. Sürücü Avcı ile yanında bulunan S.A, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay gerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Avcı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan S.A. ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis görevlileri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün cansız bedeni ise araçtan çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.