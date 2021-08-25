Son dakika haberi: Balıkesir'de direğe çarparak tarlaya devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sıkıştığı yerden çıkarılan Dinç, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi