Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Dereköy Mahallesi Bakacak mevkisinde, Taşköprü Mahallesi istikametine seyreden Enis Dinç (24) idaresindeki 16 JHD 70 plakalı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi. Sürücü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Dinç, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Balıkesir'de direğe çarparak tarlaya devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika