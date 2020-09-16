Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasını engellemek ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, esnaf teşkilatlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Halk sağlığının korunması amacıyla Balıkesir Valiliği tarafından salgına yönelik yeni tedbirler alınıyor.

Sahada yaşanan sorunlar ve tedbirlerin artırılması amacıyla esnaf teşkilatı temsilcileriyle Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinde toplantı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Refik Budak, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile diğer katılımcılar, tedbirler hakkında toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, yeni tedbirlerin esnaf odası başkanları tarafından üyelere duyurulması, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha dikkatli olunması konusunda bilgilendirmeler ile esnaf odası başkanlarının da bu sürece katkı sağlamak adına önerileri dinlenildi.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Fehmi Erdem, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Alınan tedbirlerin halkımızın sağlığını korumak için yapıldığı bilinci içindeyiz. Alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasından sonra halen okul servisleri hariç kapalı olan 1004 işletmemiz var. Bu süreçte en çok küçük esnaf etkilendi. Pazar yerlerinde yapılan uygulamaların tezgah arası açıklığı değil de yolun genişletilmesi için çalışmaların daha uygun yapılacağı kanaatindeyiz."