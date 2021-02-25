Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı
25.02.2021 14:52
Son dakika habere göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 14 aranan şahsı yakaladı.
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 14 aranan şahsı yakaladı. Jandarma aramalar esnasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. - BALIKESİR
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