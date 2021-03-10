Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 19 aranan şahsı yakalarken, 3 adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde 9 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 aranan şahıs yakalanırken, 3 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR