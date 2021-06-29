Son dakika haberi... Balıkesir'de jandarma 27 şahsı gözaltına aldı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 27 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 24-25-26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 27 şahsı gözaltına aldı. 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 18 adet boş kovan ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR