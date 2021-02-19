Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarma 9 aranan şahsı yakaladı
19.02.2021 14:30
Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı.
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, ve İvrindi ilçelerinde 18 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. - BALIKESİR
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