Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit , ve İvrindi ilçelerinde 18 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir 'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 9 aranan şahsı yakaladı.

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