Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarmadan 379 personelle 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 379 personelin katılımı ile 'Huzur' operasyonu düzenlediler. Ekipler Huzur operasyonlarında 4 bin 419 şahsa sorgulama yaparken, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olarak, Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında; 110 ekip, 379 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile 12 Haziran 2021 Cumartesi günü 00.00-18.00 saatleri arasında icra edilen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında; 4 bin 419 şahıs ve bin 991 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 31 şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında idari işlem yapılmış, 44 TL idari para cezası, 17 araç sürücüsüne toplam 15 bin 158 TL ceza yazılırken, 9 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR