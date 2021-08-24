Son dakika haberi! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına alırken, son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında ise 39 şüpheli şahsı gözaltına alarak çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 20-21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı yakaladı. Çalışmalarda 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 15 fişek ve 2 adet kesici bıçak ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 16-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3 kilo 540 gram toz esrar, 5 kilo 713 gram kubar esrar, 349 kök kenevir, 2 bin 321 adet sentetik uyuşturucu hap, 199 gram metamfetamin, 21 litre kaçak içki, 60 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje, 1 adet metal arama dedektörü, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR