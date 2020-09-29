Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarmadan trafik uygulaması - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince "Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik kazalarının azaltılması, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve araç sürerken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerine yönelik uygulama yapıldı.

Radarla hız denetimlerinde 816 araçtan 56'sı ile ilgili sorumlulara toplam 19 bin 716 lira ceza kesildi. 13 araç trafikten men edildi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 562 aracın kontrol edildiği çalışmalarda, 36 araca 33 bin 657 lira ceza kesilirken, 14 araç ise trafikten men edildi.

Tarımsal ve zirai araçlar ile traktör denetimlerinde ise 676 aracın kontrol edildiği, traktör sürücülerine "traktörlerin karıştığı kazalar "konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimlerinde 43 araç kontrol edildi. 6 araca bin 726 lira para cezası kesildi, 4 araç ise trafikten men edildi.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımında 520 denetim yapıldı, 40 kişiye 11 bin 789 lira para cezası kesildi.

Tarım işçisi ve personel taşımacılığı yapan 768 araçta yapılan kontrollerin ardından 27 araca 8 bin 313 lira idari para cezası verildi, 17 araç trafikten men edildi.

Alkol denetimlerinde de 633 araç kontrol edildi, 56 araca toplamda 41 bin 474 lira para cezası uygulandı. 22 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün belgesine ise geçici olarak el konuldu.