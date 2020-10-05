Son dakika haberi | Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki satışı yaptığı belirlenen H.Ö. ve H.Ö'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 310 litre kaçak ve bandrolsüz içki bulundu.
Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri sürüyor.
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