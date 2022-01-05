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Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

05.01.2022 16:24
Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de KOM polisleri bir adrese yaptığı operasyonda 615 kilo kıyılmış tütün, 110 adet doldurulmuş makaron ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Balıkesir'de KOM polisleri bir adrese yaptığı operasyonda 615 kilo kıyılmış tütün, 110 adet doldurulmuş makaron ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste yapılan aramada; 615 kilo kıyılmış tütün, 110 bin adet dolu makaron, 20 bin adet boş makaron,

150 adet mükerrer kullanım için koparılmış TAPDK bandrolü ele geçirildi. 1 firari şüpheli sahsı yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konu ile ilgili firari 1 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Balıkesir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Balıkesir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika
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