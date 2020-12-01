Son dakika haberi: Balıkesir'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Börezli Mahallesi yolunda İbrahim S. (20) yönetimindeki 17 AAV 533 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hayrettin G. (62) yönetimindeki 10 RE 212 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Zerrin G. (55) ve İsmail Ç. (5) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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