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Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

20.02.2022 23:50
Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci'nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci'nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli F.Y. (26) adliyeye sevk edildi.

F.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat'tan beri aranan Atilla Bahçeci, dün Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulunmuş, ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlenmişti. Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmış, işlemleri için Dikili ilçesine getirilmişti.

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Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu

Balıkesir, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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