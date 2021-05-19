Balıkesir'de bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 48 yaşındaki hemşire Medine Gündüz yaşamını yitirdi.
Balıkesir Devlet Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun bakımda tedavi gören hastanemiz personellerinden hemşire Medine Gündüz, Kovid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Hastane idaresi olarak merhumeye Allah'tan rahmet diler, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz." ifadelerine yer verildi.
Dahiliye Servisinde görev yapan 25 yıllık hemşire Gündüz'ün cenazesi, hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Balıkesir'de Kovid-19'a yakalanan hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika